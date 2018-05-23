اليمن... القوات الحكومية تستعيد مواقع استراتيجية في الجوف

استعادت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف، اليوم الأربعاء 23 مايو/أيار، مواقع استراتيجية من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد لواء حسم ورئيس عمليات حرس الحدود في الجيش اليمني، العميد هادي الجعيدي "أن قوات الجيش حررت سلسلة جبال الأمهور وجبل القاهرة الاستراتيجي في مديرية برط العنان، وتمكنت من قطع خط إمداد الميلشيا الواصل بين منطقة رحوب ووادي سلبة والقعيف وبات تحت السيطرة النارية للجيش".

© REUTERS / STRINGER اليمن... معارك في محيط مجمع حكومي غرب صعدة

وأكد العميد الجعيدي:

مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من الميلشيا بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك التي لا تزال مستمرة باتجاه مركز مديرية برط العنان، بهدف استكمال تحرير ما تبقى من المديرية.

وأشار الجعيدي إلى "أن طيران التحالف استهدف مواقع وآليات الميلشيا، ما أسفر عن تدمير 10 آليات عسكرية ومركز صحي ميداني تابع للميلشيا".

وكان الجيش اليمني أطلق الثلاثاء، عملية عسكرية للسيطرة على سلسلة جبال الظهرة الاستراتيجية في مديرية برط العنان، تمت خلالها استعادة السلسلة الجبلية الممتدة من الأمهور والمقابلة لمعسكر طيبة الاسم من الجنوب الشرقي حتى أسفل جبل القاهرة الذي يمر خط الظهرة على يساره.

وتكمن أهمية سلسلة جبال الظهرة في كونها تمثل خط إمداد لمسلحي أنصار الله من محافظة عمران إلى حرف سفيان مرورا بمديرية برط في الجوف وصولاً إلى مديرية كتاف في صعدة، إضافة إلى كونها تربط بين مديرية برط العنان في الجوف ومديرية الحشوة في صعدة.