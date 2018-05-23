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    الجدار الفاصل على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، 7 فبراير/ شباط 2017

    سلاح الجو الإسرائيلي يغير على مواقع لحماس في غزة

    © AFP 2018 / Jack Gues
    العالم العربي
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    استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس وهدفين للبحرية الفلسطينية في ميناء غزة.

    إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل ضوئية في جميع أنحاء قطاع غزة، فلسطين، 6 فبراير/ شباط 2017
    © AFP 2018 / MAHMUD HAMS
    الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه 7 مواقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
    رام الله-سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة على مواقع وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى هدفيْن للقوة البحرية التابعة لحماس".

    وأضاف أدرعي: "جاءت الغارات ردًّا على إحراق موقع عسكري داخل إسرائيل صباح أمس من قبل مجموعة من المخربين تسللوا من قطاع غزة، وفِي أعقاب مواصلة المحاولات لنقل طائرات مسيرة وطائرات ورقية إلى داخل إسرائيل لأغراض إرهابية وبهدف إحراق مناطق".

    وتابع البيان: "ينظر جيش الدفاع بخطورة إلى مواصلة المحاولات اليومية من قبل منظمة حماس الإرهابية للمساس بالبنية التحتية الدفاعية داخل إسرائيل إلى جانب تهديد أمن السكان والجنود، وهو مصمم على مواصلة تحقيق مهمته بحماية أمن المواطنين الإسرائيليين".

    وأردف أدرعي:"منظمة حماس الإرهابية تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن ما يحدث في قطاع غزة فوق وتحت الأرض، وستتحمل تداعيات الأعمال الإرهابية المنطلقة من القطاع ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها".

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإسرائيلي, إسرائيل, غزة, فلسطين
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