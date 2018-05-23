نائب وزير الخارجية السوري: كل سنتيمتر سيعود الى سيطرة الدولة وهذا قرارنا و قرار حلفائنا

اكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ان كل سنتيمتر سيعود الى سيطرة الدولة وهذا القرار مدعوم من قبل الاصدقاء والشرعية الدولية والامم المتحدة.

دمشق-سبوتنيك.وقال المقداد لوكالة "سبوتنيك": " كل سنتيمتر سيعود الى سيطرة الدولة هذا هو قرارنا وقرار اصدقائنا والشرعية الدولية والامم المتحدة تقف الى جانب ذلك".

وأضاف المقداد أن الدولة السورية لا تريد "ان يذهب أيا كان كرديا ام عربيا ام اشوريا ام غير ذلك الى درجة ان يعادي وطنه ويخدم المخططات الاسرائيلية والغربية ضد مصالح بلده لذلك على هؤلاء ان يفهموا هذه الحقيقة وانا

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اقول ان كثيرا من الاتصالات تتم مع مثل هذه القوى البعض منها يفهم والبعض الاخر مصر على الذهاب بعيدا في ولائه لأميركا التي لن ترحم هؤلاء ولن تقف الى جانبهم عندما تتناقض مصالحها مع مصالحهم".