بالصور... بدء توافد نواب البرلمان اللبناني على جلسة انتخاب رئيس المجلس

بدأ نواب البرلمان اللبناني التوافد على مقر المجلس في وسط بيروت، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس.

© Sputnik . Zahra Al-Amir لبنان: المجلس الدستوري يبطل المادة 49 المثيرة للجدل في الموازنة العامة

ومن المتوقع أن يصوت أغلب الكتل النيابية لإعادة انتخاب الرئيس الحالي نبيه بري للمرة السادسة على التوالي.

ويصوت للرئيس بري كتل "حركة أمل" و"حزب الله" (30 نائبا". وكتلة اللقاء الديمقراطي (9 نواب)، كتلة "حزب القوات اللبنانية"(15 نائبا)، وكتلة "تيار المستقبل" (20 نائبا)، وكتلة "العزم"(4 نواب)، وكتلة "حزب الكتائب اللبنانية" (3 نواب)، وكتلة "تيار المردة" (3 نواب)، وكتلة الحزب القومي (3 نواب)، والمستقلين فيصل كرامي، وجهاد الصمد، وعبد الرحيم مراد، وأسامة سعد، وإبراهيم عازار، وفؤاد مخزومي، وفريد هيكل الخازن، ومصطفى الحسيني، وإدي دمرجيان، وميشال المر، وعدنان الطرابلسي.

© Sputnik . Zahraa el Amir توافد النواب اللبنانيون لجلسة إنتخاب رئيس مجلس

وتركت كتلة "لبنان القوي" الحرية لنوابها إما بالتصويت للرئيس بري أو التصويت بورقة بيضاء، ويبلغ عدد نواب الكتلة 29 نائبا.

وقال النائب سليم عون، لـ"سبوتنيك"، "نتمنى أن نكون عند حسن ظن الناخبين، وسنتعاون مع الجميع لمصلحة الجميع".

© Sputnik . Zahraa el Amir كتلة اللقاء الديموقراطي أمام البرلمان اللبناني

وعن سر انتخاب الرئيس نبيه بري للمرة السادسة، قال عون: "إنه كان واضحا أن مكون أساسي بإجماعه قرر أن يكون بهذا الموقع واختار هذا الشخص، وقد كان واضحا أمس قرار تكتل التغيير والإصلاح".

وأضاف: "يهمنا انطلاقة قوية للعهد".

ويتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئاسة مجلس النواب منذ العام 1992 وحتى يومنا هذا. وكانت قد انتخب للمرة الأولى رئيسا لمجلس النواب عام 1992، وحصل حينها على 105 أصوات من أصل 124. والمرة الثانية انتخب عام 1996 ونال 122 صوتا من أصل 126، وللمرة الثالثة عام 2000 انتخب لولاية ثالثة ونال 124 صوتا من أصل 126، والمرة الرابعة عام 2005 نال 90 صوتا من أصل 126، والمرة الخامسة عام 2009 نال 90 صوتا من أصل 127.