القوات الإماراتية تدمر زورقين تابعين لـ"أنصار الله" في المياه الدولية

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، "تمكنت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي صباح اليوم من تدمير زورقين للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في المياه الدولية كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر".

وأضافت الوكالة: "تمكن زورقان آخران من الفرار".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال في مقابله على موقع "ديفينس ون"، إن "قوات التحالف العربي ستبقى في اليمن بعد هزيمة الحوثيين وإنهاء انقلابهم، مشيرا إلى أن هزيمة "الحوثيين" لن تؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحاجة للقوات التي تقودها السعودية في اليمن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس هادي. وتعد الإمارات أكبر داعمي التحالف.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.