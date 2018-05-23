مجلس النواب اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة

أعاد البرلمان اللبناني انتخاب زعيم حركة أمل نبيه بري رئيسا للمجلس، للمرة السادسة، في الجلسة الأولى التي يعقدها، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الانتخاب النيابية التي جرت في السادس من أيار/مايو الجاري.

© Sputnik . Zahra Al-Amir بالصور... بدء توافد نواب البرلمان اللبناني على جلسة انتخاب رئيس المجلس

بيروت — سبوتنيك . وأعلن فوز رئيس كتلة الإنماء والتحرير نبيه بري بغالبية 98 نائبا، فيما تم إلغاء صوت، في حين ابطل 29 نائبا أصواتهم.

ويتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئاسة مجلس النواب منذ العام 1992 وحتى يومنا هذا. وكانت قد انتخب للمرة الأولى رئيسا لمجلس النواب عام 1992، وحصل حينها على 105 أصوات من أصل 124. والمرة الثانية انتخب عام 1996 ونال 122 صوتا من أصل 126، وللمرة الثالثة عام 2000 انتخب لولاية ثالثة ونال 124 صوتا من أصل 126، والمرة الرابعة عام 2005 نال 90 صوتا من أصل 126، والمرة الخامسة عام 2009 نال 90 صوتا من أصل 127.