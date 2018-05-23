تونس: الموقعون على "قرطاج 2" يحددون مصير الشاهد اليوم وتوقعات برحيله

قالت الصحفية خولة بن قياس، إن تغيير رئيس الحكومة أصبح أمرا محسوما، مضيفة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن إقالة الشاهد حسمت ولكن الإعلان ينتظر التوافق حول خليفته، خصوصا أنه وفقا لما أعلنته الأحزاب والمنظمات المشاركة في وثيقة قرطاج الثانية من أن تغيير حكومة الشاهد أصبح ضرورة، لأسباب سياسية واقتصادية.لجنة الخبراء، التي تضم ممثلين عن الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج قد انتهت أمس الثلاثاء، من إعداد وثيقة قرطاج 2، التي ضمت 65 نقطة، وأحالتها إلى لجنة الرؤساء، كما تركت للجنة الرؤساء تحديد مصير حكومة الشاهد، قبل عرض القرار النهائي على الرئيس التونسي السبسي.
تغير يوسف الشاهد ؟ اليوم الحسم#KnOOzFMhttps://t.co/bedS2XKrqp https://t.co/k3b1AbWSfL— KnOOz FM (@Knoozfm) May 23, 2018
وعن أسباب تخلي حركة نداء تونس عن الشاهد ومطالبتها بإقالته، قالت الصحفية التونسية إن بعض قيادات نداء تونس تؤكد أن الشاهد محسوب عليهم لكنه لا يتواصل مع الحزب، ولا يجيب على اتصالاتهم.
وفيما يتعلق بموقف اتحاد الشغل من الشاهد، اعتبرت بن قياس إن مطالبته برحيل الشاهد نابعا من إصراره على تغيير الحكومة لأنها فشلت على حد تعبيره في كل الرهانات، الملفات الاجتماعية والاقتصادية ، وفي أزمة التعليم، والصحة، وأزمة الصناديق الاجتماعية، والارتهان لصندوق النقد الدولي.
موند أفريك:يوسف الشاهد يستعدّ للرحيل وهذا خليفته… https://t.co/pM1xAFCZLb— RABOUDI MOHAMED (@raboudi_mohamed) May 23, 2018
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