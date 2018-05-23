بولا يعقوبيان: تسمية بري رئيسا لمجلس النواب مبايعة وليس انتخاب

قالت النائبة اللبنانبة، بولا يعقوبيان، إن انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة السادسة على التوالي، مبايعة وليس انتخاب.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR مجلس النواب اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له للمرة السادسة

وذكرت يعقوبيان، في حديث لـ "سبوتنيك" ، "لا يوجد مشكلة فلينتخب لألف مرة خاصة إذا كان هناك انتخاب حقيقي، لكن اليوم هناك مبايعة وليس انتخاب ، كنت أتمنى أن يكون هناك مشروع واضح أو رؤية واضحة للولاية الجديدة، ولو خاطبنا النواب وقلنا لهم أن مشروعي هو التالي، كان من الممكن أن أغير وجهة نظري وانتخب الرئيس بري، لأنه على أساس هذا المشروع ومن ثم أحاسب غدا إذا كان انتخابي صح أو لا، أعتقد أنه لا داعي لصوتنا".

وأضافت: "بدأت المحاربة من قبل أن أدخل إلى المجلس، وأثناء حملتي الانتخابية كل شيء ألزمت به أنفذه يوما بيوم، وبدأت بالمعركة الأولى، وهي النفايات الموجودة في القرنتين. فلم يعد هناك نفايات في هذه المنطقة، هذا إنجاز كبير، نفايات عمرها ثلاثة سنوات أزيلت من الأرض، وكل العمل سيكون على هذا الطريق".

تجدر الإشارة إلى أن النائبة يعقوبيان اعترضت خلال جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس، عند الانتهاء من الفرز، وقالت: "أنا انتخبت نادين لبكي وليس بورقة بيضاء".

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب المنتخب نبيه بري، ردا على يعقوبيان: "معها حق لأنه لا وجود لنائب اسمه لبكي بل هناك لبكي غير شكل".