فلسطين تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية انضمام دولة فلسطين لها، مؤكدة أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في 16 حزيران/ يونيو المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، "دولة فلسطين أودعت وثيقة انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في 17 مايو/ أيار الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وودائع الاتفاقية".

© REUTERS / Grigory Dukor لافروف: روسيا والهند تعارضان تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية

وأضاف البيان "الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين في 16 حزيران/يونيو المقبل".

وتواصل فلسطين الانضمام للمنظمات الدولية والأممية.

ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997، وأشرفت على التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية لدى 192 دولة عضو في الاتفاقية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طلب من المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، التحقيق في انتهاكات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.