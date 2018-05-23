فلسطين تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، "دولة فلسطين أودعت وثيقة انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في 17 مايو/ أيار الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وودائع الاتفاقية".
وتواصل فلسطين الانضمام للمنظمات الدولية والأممية.
ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997، وأشرفت على التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية لدى 192 دولة عضو في الاتفاقية.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طلب من المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، التحقيق في انتهاكات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
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