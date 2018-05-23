مصر وروسيا توقعان اليوم اتفاقية المنطقة الصناعية في بورسعيد

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، أن توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد سيتم اليوم.

وقال قابيل في مقابلة مع "سبوتنيك": "توقيع الاتفاقية حول المنطقة الصناعية للشركات الروسية في بورسعيد المصري، سيجري اليوم الأربعاء.

Suez Canal Authority شركة روس تسيلماش تسعى لإبرام اتفاق للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية في مصر

وتابع ""انتهت المحادثات منذ شهر تقريبا، ثم وافقت الحكومتان الروسية والمصرية على الاتفاقية، واليوم سنوقعها، لا يوجد أي تأخير في التوقيع".

وكانت شركة روستسيلماش الروسية، قد كشفت أنها تسعى إلى إبرام اتفاق بشأن المشاركة في أعمال المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة بورسعيد.

ووقعت روسيا ومصر، في فبراير/ شباط 2016، مذكرة حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، و تم تسمية شركات السيارات الروسية مجموعة غاز، مجموعة كماز، وغاز، فضلا عن شركات النفط غازبروم نيفتا وتانفليت، كشركات من المحتمل أن تعمل في هذه المنطقة.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كانت قد كشفت في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تفاصيل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المزمع البدء في تنفيذها العام الجاري في شرق بورسعيد، شرقي البلاد، بمساحة تصل إلى 5.25 كيلومترا مربعا، على 3 مراحل تستغرق 13 عاما بدءا من العام المقبل، وباستثمارات تبلغ 6.9 مليارات دولار.