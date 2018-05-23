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15:11 23 مايو/ أيار 2018
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    الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    السودان: لقاء رسمي مع السعودية والإمارات وقرار بشأن قطر

    © AP Photo / Hasan Jamali
    العالم العربي
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    التقى وزير وزير الخارجية السودانية الجديد، الدرديري محمد أحمد، مع سفيري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدى الخرطوم.

    وناقش الوزير مع السفير السعودي، علي بن حسن بن جعفر، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم مصالح شعبي البلدين، وأوضح الدرديري أن العلاقة بين البلدين علاقة استراتيجية وأن التحديات الإقليمية والدولية الماثلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

    الرئيس عمر البشير و الجيش السوداني
    © AP Photo / ABD RAOUF
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    وتسلم وزير الخارجية السوداني، رسالة تهنئة من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك أثناء استقباله السفير الإماراتي بالخرطوم؛ حيث نقل له السفير تحيات الشيخ عبد الله بن زايد متمنيا له التوفيق فى موقعه الجديد.

    محمد بن زايد
    © AP Photo / Andrew Harnik
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    وشكر الوزير السفير الإماراتي على الزيارة، مؤكدا عزمه تعزيز العلاقات بين السودان ودولة الإمارات الشقيقة والعمل سويا على تقوية العلاقات بين كل الأشقاء وعلى المستويات كافة، وفقا للوكالة السودانية.

    واطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء السوداني، على نتائج زيارة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور لدولة قطر والترتيبات المتعلقة بتأهيل ميناء سواكن، وفقا للوكالة.

    وقال مكاوي إن بلاده قررت منح قطر نسبة 51% من عوائد تشغيل ميناء سواكن على البحر الأحمر، و49% للسودان، على تبقى هذه النسبة في ارتفاع مستمر لتصل إلى 100%.

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © Sputnik . vitali belosov
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    كما أشار إلى أن العمل في تأهيل الميناء يستمر لثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في أكتوبر من العام الحالي، حتى العام 2020 بتكلفة مليار و30 مليون دولار، وتبدأ المرحلة الثانية في العام 2020 حتى العام 2025.

    وأوضح أن المرحلة الثالثة تبدأ في العام 2025 بتكلفة ملياري يورو، حتى نهاية المشروع، مؤكدا أن وزارة النقل ستعرض كل المشاريع في عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة بين البلدين بغية تنفيذها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, الاقتصاد السوداني, الحكومة السودانية, وزير الخارجية السوداني, السعودية, قطر, الإمارات, السودان
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