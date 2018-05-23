الجيش السوري يتصدى لهجوم نفذه "داعش" في البادية

تصدت وحدات من الجيش السوري المتمركزة في بادية الميادين السورية لهجوم شنه مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي في محاولة لاختراق مواقع عسكرية، مما أدى إلى مقتل عدد من المهاجمين وإصابة آخرين.

أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة "تصدت لمحاولة تسلل إرهابيين من داعش إلى عدد من النقاط في بادية الميادين وأوقعت في صفوفهم أعدادا من القتلى والمصابين".

© Sputnik . khaled alkhateb خطوة بخطوة... كيف أنهى الجيش السوري وجود تنظيم "داعش" في أكثر قلاع البادية تحصينا

وذكرت صحيفة " الوطن " السورية أن وحدة من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، تصدت أمس لهجوم عنيف شنه تنظيم "داعش" باتجاه أحد المواقع العسكرية الواقعة بمحيط سد عويرض جنوب شرق المحطة الثالثة في البادية الشرقية بأقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، وذلك بعد اشتباكات عنيفة طالت عدة ساعات تمكنت خلالها القوات العسكرية المدافعة من إفشال الهجوم بالكامل وإيقاع أعداد من إرهابيي "داعش" المهاجمين قتلى ومصابين فيما أجبر الباقون على الانكفاء والتراجع.

وأوضح مصدر لـ"الوطن" أن تنظيم "داعش" فجّر عربة مفخخة بالقرب من إحدى النقاط المتموضعة في الموقع العسكري في البادية الشرقية خلال الهجوم ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود السوريين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

من جانب آخر، ذكرت الصحيفة نقلا عن نشطاء ووسائل تواصل اجتماعي، بأن قافلة تقل نحو 600 شخص من أسر مسلحي تنظيم "داعش" وصلت أمس إلى محافظة إدلب، بعد إخراجهم من جنوب دمشق، وذلك بالتزامن مع وصول قافلة أخرى تقل مسلحي التنظيم إلى بادية الشام.