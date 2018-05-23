هكذا جاء رد ابن سلمان على مزاعم إصابته في "حادثة الخزامي"

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صوراً لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال ترأسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لترد على التقارير التي زعمت إصابته بسوء خلال حادثة إطلاق النار التي وقعت في قصر الخزامي.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن المجلس استعرض، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس في قصر السلام بجدة، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة من العام المالي الجاري، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية والعجز والدين العام.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE أول تصريح لابن سلمان بعد أسابيع من "حادثة الخزامي"

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، واشتمل العرض على أبرز التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوقعات والفرص والتحديات، وكذلك تطورات الاقتصاد الدولي، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

كما نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، صورة جماعية تجمع ابن سلمان مع منتخب "الأخضر" ومدربهم، إبان لقائه معهم، وذلك قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقامة في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ونشرت وسائل إعلام تقارير تزعم أن اختفاء ولي العهد سببه إصابته بسوء جراء حادث إطلاق النار، فيما وجه مذيع قناة "الجزيرة" جمال ريان، سؤالا عبر صفحته على "تويتر": "يا إخوان، سؤال مشروع خاصة بعد أن طال غيابه: أين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؟ هل شاهد أحدكم أي نشاط للأمير بالفيديو، وليس بالصور؟.

يا اخوان ، سؤال مشروع خاصة بعد ان طال غيابه:اين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ؟ هل شاهد احدكم اي نشاط للامير بالفيديو ،وليس بالصور ؟ #السعودية #الخليج pic.twitter.com/GABTKDOfKk — جمال ريان (@jamalrayyan) May 22, 2018

ولم يظهر ولي العهد السعودي بشكل مباشر، منذ أحداث إطلاق النار التي وقعت في حي الخزامي قبل ثلاثة أسابيع، بالقرب من أحد القصور الملكية، وهي الواقعة التي قالت شرطة الرياض إنها لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع "درون"، فتعاملت معها وأسقطتها.