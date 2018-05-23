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18:18 23 مايو/ أيار 2018
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    مصر وإسبانيا

    منحة إسبانية ثالثة لدعم قضاة مصر

    © Photo / وزارة الاستثمار المصرية
    العالم العربي
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    وقعت مصر وإسبانيا، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، اتفاق منحة بقيمة 3.2 مليون جنيه لدعم مركز الدراسات القضائية المصري.

    ووقعت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر الاتفاق، مع السفير الإسباني لدى القاهرة، ارتيرو افللو، في حضور مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، المستشار عمر حفيظ.

    سحر نصر
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مذكرة تفاهم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من أجل "سيدات الزراعة"
    وقالت نصر، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، حرصا منها على دعم كافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة، والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية، مثل المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز بحق المرأة ومكافحة الفساد، وغسيل الأموال، والرشوة، والجرائم الإلكترونية.

    وكشفت الوزيرة المصرية أن المنحة  تعد المرحلة الثالثة لبرنامج التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وسبقها  توقيع المرحلتين الأولى والثانية، بقيمة  600 ألف يورو،  لدعم مركز الدراسات القضائية،  وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاة، ولأعضاء النيابة العامة في مجالات "التحكيم والإفلاس- التعويضات-  الإيجارات- التنفيذ-  الأسرة والجنح المستأنفة-  القانون الدولي الإنساني- العنف ضد المرأة- جرائم الأسرة- مكافحة الفساد" إضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطي، وإدارة النيابة العامة.

    ولفتت وزيرة الاستثمار المصرية، إلى تضمن برنامج المنحة؛ تنظيم  زيارات دراسية إلى إسبانيا، للتعرف على تجاربهم في مكافحة الفساد، وغسيل الأموال، والرشوة، والجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت.

    وأشادت نصر باهتمام إسبانيا بدعم مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى تقديم إسبانيا مؤخرا عدد من المنح لمصر، لوزارات الداخلية، والعدل. وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا في عدد من المجالات،  خاصة المشروعات التي تتمتع فيها إسبانيا بميزة تنافسية عالية، ومنها السكك الحديدية ومحطات تحلية المياه.

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    الكلمات الدلالية:
    القضاء المصري, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, جريمة, مكافحة الفساد, هجرة غير شرعية, وزارة العدل المصرية, الحكومة الإسبانية, الحكومة المصرية, سحر نصر, إسبانيا, مصر
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