منحة إسبانية ثالثة لدعم قضاة مصر

ووقعت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر الاتفاق، مع السفير الإسباني لدى القاهرة، ارتيرو افللو، في حضور مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، المستشار عمر حفيظ.
وكشفت الوزيرة المصرية أن المنحة تعد المرحلة الثالثة لبرنامج التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وسبقها توقيع المرحلتين الأولى والثانية، بقيمة 600 ألف يورو، لدعم مركز الدراسات القضائية، وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاة، ولأعضاء النيابة العامة في مجالات "التحكيم والإفلاس- التعويضات- الإيجارات- التنفيذ- الأسرة والجنح المستأنفة- القانون الدولي الإنساني- العنف ضد المرأة- جرائم الأسرة- مكافحة الفساد" إضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطي، وإدارة النيابة العامة.
ولفتت وزيرة الاستثمار المصرية، إلى تضمن برنامج المنحة؛ تنظيم زيارات دراسية إلى إسبانيا، للتعرف على تجاربهم في مكافحة الفساد، وغسيل الأموال، والرشوة، والجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت.
وأشادت نصر باهتمام إسبانيا بدعم مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى تقديم إسبانيا مؤخرا عدد من المنح لمصر، لوزارات الداخلية، والعدل. وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا في عدد من المجالات، خاصة المشروعات التي تتمتع فيها إسبانيا بميزة تنافسية عالية، ومنها السكك الحديدية ومحطات تحلية المياه.
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