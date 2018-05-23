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    قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017

    "حزب الله" يعلق على استعادة الجيش السوري للحجر الأسود واليرموك

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    أشاد "حزب الله" اللبناني باستعادة الجيش السوري لأحياء جنوب العاصمة دمشق ودخوله منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك وتطهيرهما من الإرهابيين واعتبرها إنجازا كبيرا يؤمن دمشق وريفها بشكل كامل من اعتداءات المسلحين.

    وقال الحزب في بيان له اليوم نقله موقع "المنار" التابع للحزب: إن "هذا الإنجاز هو انتصار جديد يحققه محور المقاومة في سياق جهوده لتحرير كامل التراب السوري من المعتدين

    مقاتل من حزب الله على الحدود اللبنانية السورية
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
    المقداد يكشف عن مصير "حزب الله" والقوات الإيرانية في سوريا
    وهنأ الحزب في بيانه الشعب السوري وقيادته على تطهير منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك من الإرهاب منوها بـ"شجاعة وكفاءة ضباط وجنود الجيش العربي السوري وحلفائه الذين صنعوا هذا الانتصار الجديد وبذلوا التضحيات الجسام".

    وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أعلنت يوم الاثنين، 21 مايو/ أيار، تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، من تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وأصدر الجيش السوري، بيانا نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال فيه: "بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل".  

    انظر أيضا:

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    الجيش السوري يستعيد السيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق
    مصدر عسكري: الجيش السوري يستأنف عملياته ظهر اليوم في الحجر الأسود بعد وقف قصير لإطلاق النار
    الجيش السوري يقترب من إعلان الانتصار في الحجر الأسود
    الكلمات الدلالية:
    حزب الله والصراع في الشرق الأوسط, حزب الله اللبناني, لبنان, سوريا
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