"حزب الله" يعلق على استعادة الجيش السوري للحجر الأسود واليرموك

وقال الحزب في بيان له اليوم نقله موقع "المنار" التابع للحزب: إن "هذا الإنجاز هو انتصار جديد يحققه محور المقاومة في سياق جهوده لتحرير كامل التراب السوري من المعتدين
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أعلنت يوم الاثنين، 21 مايو/ أيار، تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأصدر الجيش السوري، بيانا نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال فيه: "بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل".
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