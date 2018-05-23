عون يدعو لتسريع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى تسريع عملية إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة وعدم انتظار حل الأزمة السورية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال عون، خلال كلمة له اليوم الجمعة، "إن وقت الكلام والتحذيرات من مشكلة النازحين قد انتهى، وحان الوقت للانكباب الرسمي على وضع خطة حلّ عملية، تؤدّي إلى الهدف المنشود منها، وهو عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وعدم انتظار الحل النهائي للأزمة السورية".

© Sputnik . PATRICK BAZ عون: لبنان يرفض أي اعتداء على أراضيه

وأضاف "أي خطة اقتصادية لن يكتب لها النجاح الكامل إذا لم نبادر إلى وضع أسس عملية لحل مشكلة النازحين السوريين المتفاقمة التي تولّد أعطاباً في كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى انعكاساتها الاجتماعية والأمنية على مجتمعنا، وعلى مستقبل شبابنا".

وعلى صعيد منفصل أكد الرئيس اللبناني أن الخطوة القادمة للبنان بعد الانتخابات النيابية هي تشكيل حكومة وطنية، داعيا جميع الأطراف لتسهيل تشكيل تلك الحكومة.

وقال عون، خلال كلمة له مساء اليوم الأربعاء، "الخطوة التالية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية تقدر على مجابهة التحديات، حكومة يمكنها التعامل مع الوضع الإقليمي والدولي مع المحافظة على الاستقرار الداخلي، حكومة تمضي بالإصلاحات وتضع نصب عينها مكافحة الفساد وتحديث إدارات الدولة، وتسير بخطة اقتصادية تستكمل مسيرة النمو في الوطن ونهضته".

وأردف "الجميع مدعو إلى تسهيل تأليف الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن، فالوضع الضاغط لا يسمح بإضاعة الوقت، ومعايير التأليف معروفة وليس علينا إلا الالتزام بها وتطبيقها".