العاهل الأردني والرئيس المصري يبحثان تطورات الساحة الفلسطينية

ركزت المباحثات التي جمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، اليوم الأربعاء، على التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، في ظل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وما تبعها من اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي، فقد "ركزت المباحثات التي أجراها الملك عبد الله الثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة اليوم الأربعاء، على التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وآفاق توطيد العلاقات بين البلدين".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa فلسطين تطلب إجراء تحقيق دولي وإحالة انتهاكات إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

وتناولت المباحثات الثنائية والموسعة "مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في أعقاب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وما تبعها من اعتداءات إسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكد الجانبان "ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لتحقيق تطلعاتهم الوطنية المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد العاهل الأردني، في هذا الصدد، على أن:

حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة يجب أن تكون على رأس أجندة المجتمع الدولي"، معربا عن "إدانة الأردن ورفضه للتصعيد والعنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأكد الجانبان أن "استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين".

وتم، خلال المباحثات، استعراض عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة السورية وضرورة التوصل إلى حل سياسي لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

كما أكد الجانبان "اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المصرية، والحرص على النهوض بها في شتى الميادين".

الرئيس السيسي والملك عبدالله يشددان على دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني https://t.co/y4e6VzuhMY — الأهرام AlAhram (@AlAhram) May 23, 2018

كما تم التأكيد على "توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، خصوصا بعد توقيعهما مؤخرا مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري". وجرى التأكيد على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية الراهنة".

وأكد الرئيس السيسي، خلال المباحثات،

حرص مصر على التنسيق مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.