الداخلية العراقية: القبض على أحد أفراد تنظيم "داعش" في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن القبض على شخص تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان مسؤولا عن جرحى التنظيم.

© Sputnik . Kamel Saqr الجيش السوري يتصدى لهجوم نفذه "داعش" في البادية

بغداد — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الوزارة سعد معن، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن "مركز شرطة الرشيدية التابع لمديرية قسم أبي تمام في نينوى يلقي القبض على داعشي والذي كان يشغل منصب آمر مفرزة جرحى داعش الإرهابي، وكان يعمل، قبل أحداث سقوط الموصل، مسؤول الاغتيالات في تنظيم القاعدة ضمن قاطع منطقة سوق السرچخانه والفاروق وكذلك اعترف بقتل موظف في محافظة نينوى بالإضافة إلى اعترافه بقتل العديد من منتسبي القوات الأمنية".

وأشار إلى أنه: "تم القبض عليه في منطقة حي النور في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وتواصل القوات العراقية عمليات التطهير وتعقب الفارين من عناصر "داعش" في المناطق المحررة.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير الموصل في 10 تموز/يوليو 2017.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من القتال ضد الإرهاب في مناطق واسعة من البلاد.