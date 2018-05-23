"ليس الإرهاب"... رئيس الوزراء المصري يكشف عن أكبر تهديد لأمن الدولة

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، عن أكبر تحدي يواجه مصر.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقب توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إن "الزيادة السكانية تعد أكبر تحدي يواجه مصر على المدى القصير والمتوسط"، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "الشروق" المصرية.

#الشروق| رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الري دراسات تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفيةhttps://t.co/PlsA3wLzZI#شريف_إسماعيل pic.twitter.com/7vQ0MCKvH2 — Shorouk News (@Shorouk_News) May 23, 2018

وأضاف: "أن أي جهود في الإصلاح الاقتصادي لابد أن يواكبها تنظيم عملية الزيادة السكنية حتى لا تتآكل ثمار الإصلاح الذي يسير بمعدلات جيدة متزامنا مع سعي الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأوضح رئيس الوزراء إن إجمالي الدعم العام الحالي 330 مليار جنيه، وأن التحدي الحقيقي هي الزيادة السكانية التي تسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية تهدد أمن الدولة، مِما يتطلب التصدي لهذه المشكلة وإيجاد حلول لها.

وقال:

إن جميع المصريين يتحملون عبء الإصلاح الاقتصادي نتيجة لتأخير قرارات الإصلاح، وإذا كنّا نتطلع للأفضل فلابد أن نضع أمام أعيننا أن الزيادة السكانية هي التحدي الحقيقي لمصر، متمنيا النجاح للمشروع ضمن الجهود الأخرى التي تبذل من قبل وزارة الصحة والسكان.