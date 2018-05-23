مصر تستخدم وسيلة نقل جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب في مدينة الإسكندرية، عن موعد وصول أول حافلة ركاب (أتوبيس) تعمل بالكهرباء، تمهيدا لدخولها الخدمة.

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، خالد عليوة، أنه من المقرر وصول "الأتوبيس" الشهر المقبل.

وقال عليوة، إن "الأتوبيس" يتسع لـ 90 راكبا، وفيه مكيف هواء، ومزود بخاصية التتبع و"Wi-Fi"، وكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة أمام الباب الخلفي.

© Sputnik . Yuri Kaver مصر وروسيا توقعان اليوم اتفاقية المنطقة الصناعية في بورسعيد

وأشاد عليوة بـ"الأتوبيس" الجديد، مشيرا إلى أنه لا ينتج أي ملوثات للهواء ولا يصدر ضوضاء، كما أن سعره يعادل سعر الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ويقدر بأربعة ملايين جنيه.

وأوضح عليوة أن سرعة "الأتوبيس" القصوى 80 كلم في الساعة، وقدرة المحرك تعادل 430 حصانا.

ويعمل "الأتوبيس" ببطارية تشحن خلال ثلاث إلى أربع ساعات تتيح له السير 250 كلم دون تشغيل التكييف و210 كلم في حال تشغيل التكييف.

ووقعت هيئة نقل الركاب عقدا لتوريد 15 حافلة نقل ركاب، تعمل بالكهرباء مع شركة "BYD" الصينية، لتصبح الإسكندرية أول مستخدم له في الشرق الأوسط.