مصر تستخدم وسيلة نقل جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، خالد عليوة، أنه من المقرر وصول "الأتوبيس" الشهر المقبل.
وقال عليوة، إن "الأتوبيس" يتسع لـ 90 راكبا، وفيه مكيف هواء، ومزود بخاصية التتبع و"Wi-Fi"، وكرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة أمام الباب الخلفي.
وأوضح عليوة أن سرعة "الأتوبيس" القصوى 80 كلم في الساعة، وقدرة المحرك تعادل 430 حصانا.
ويعمل "الأتوبيس" ببطارية تشحن خلال ثلاث إلى أربع ساعات تتيح له السير 250 كلم دون تشغيل التكييف و210 كلم في حال تشغيل التكييف.
ووقعت هيئة نقل الركاب عقدا لتوريد 15 حافلة نقل ركاب، تعمل بالكهرباء مع شركة "BYD" الصينية، لتصبح الإسكندرية أول مستخدم له في الشرق الأوسط.
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