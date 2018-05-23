اليمن.. غرق سفينة وفقدان 17 شخصاً جراء إعصار ماكونو

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر في غرفة العمليات بمحافظة سقطرى لوكالة "سبوتنيك": "بغرق سفينة شرق مديرية حديبو عاصمة المحافظة، ونجاة 4 من طاقمها في حين لا يزال 4 آخرين مفقودين نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لإعصار ماكونو".
وأضاف "أن سفينة نقل سعة 500 طن جنحت في شاطئ حولاف بمديرية حديبو".
ولفت المصدر إلى "أن فرق الإنقاذ آوت 200 أسرة بعد، أن غمرت المياه منازلهم وتشقق وانهيار بعضها، بسبب الفيضانات والسيول، التي أغلقت الطرق وأدت الى انقطاع شبكة الاتصالات في عدد من المناطق".
في الأثناء، شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في اتصال مع محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، على تقديم التسهيلات المتاحة لإجلاء العالقين من الأسر والأفراد وإخلاء المنازل المتضررة والمعرضة للانهيار.
مؤكداً "إن الدولة ستبذل قصارى جهودها للتخفيف من معاناة مواطني الجزيرة المنكوبة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية ذات الصلة".
وكان مركز الأرصاد حذر، يوم أمس الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على أرخبيل سقطرى مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية مع انخفاض في الرؤية الأفقية واضطراب حالة البحر مع ارتفاع الموج جراء اقتراب إعصار ماكونو".
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