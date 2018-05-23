اليمن.. غرق سفينة وفقدان 17 شخصاً جراء إعصار ماكونو

جنحت سفينة وغرقت أخرى وفُقد 17 بينهم 4 بحارة جراء إعصار ماكونو، الذي يضرب محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر في غرفة العمليات بمحافظة سقطرى لوكالة "سبوتنيك": "بغرق سفينة شرق مديرية حديبو عاصمة المحافظة، ونجاة 4 من طاقمها في حين لا يزال 4 آخرين مفقودين نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لإعصار ماكونو".

وأضاف "أن سفينة نقل سعة 500 طن جنحت في شاطئ حولاف بمديرية حديبو".

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE هذا ما كان ينقص اليمن... إعصار "ساجار" يقترب من سواحله

مشيراً إلى فقدان 13 شخصا جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح متوسطة، التي تشهدها سقطرى منذ الساعات العشر الماضية، نتيجة تأثيرات إعصار ماكونو".

ولفت المصدر إلى "أن فرق الإنقاذ آوت 200 أسرة بعد، أن غمرت المياه منازلهم وتشقق وانهيار بعضها، بسبب الفيضانات والسيول، التي أغلقت الطرق وأدت الى انقطاع شبكة الاتصالات في عدد من المناطق".

في الأثناء، شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في اتصال مع محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، على تقديم التسهيلات المتاحة لإجلاء العالقين من الأسر والأفراد وإخلاء المنازل المتضررة والمعرضة للانهيار.

مؤكداً "إن الدولة ستبذل قصارى جهودها للتخفيف من معاناة مواطني الجزيرة المنكوبة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية ذات الصلة".

وكان مركز الأرصاد حذر، يوم أمس الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة على أرخبيل سقطرى مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية مع انخفاض في الرؤية الأفقية واضطراب حالة البحر مع ارتفاع الموج جراء اقتراب إعصار ماكونو".