رسالة من بوتين لرئيس اليمن

قام سفير جمهورية روسيا لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، بتسليم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رسالة تهنئة من الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية 22 أيار/مايو.

صنعاء — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نقل ديدوشكين خلال لقائه الرئيس هادي، في العاصمة السعودية الرياض "تحيات الرئيس بوتين، مؤكدا دعم روسيا الدائم لليمن في مختلف المواقف والمحافل الدولية حتى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني".

وعبر الرئيس بوتين "عن صادق أمنياته لليمن قيادة وشعبا بهذه المناسبة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين المبنية على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل".

وأشار إلى أن "الاحتفال خلال هذا العام بالذكرى الـ 90 لإقامة الروابط الدبلوماسية بين البلدين".

وأكد بوتين "دعم روسيا لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وصولا لتحقيق السلام العادل لمصلحة الشعب اليمني".

وأشاد الرئيس "بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين اليمن وروسيا في مختلف المجالات وجوانب التعاون المثمر وتعزيزها لمصلحة البلدين".