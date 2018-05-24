20 قتيلا وجريحا لـ"أنصار الله" في اشتباكات مع الجيش اليمني

أحكمت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، سيطرتها على سلسلة جبلية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

© REUTERS / HANDOUT متحدث الجيش اليمني: قريبا نقصف هذه الدول العربية

صنعاء — سبوتنيك . وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "أن قوات الجيش استكملت السيطرة على سلسلة جبال يفع الاستراتيجية في مديرية باقم، عقب معارك مع الحوثيين أسفرت عن مقتل وإصابة 20 منهم بينهم قياديان ميدانيان، فيما تم أسر 4 آخرين".

مؤكداً "أن القوات الحكومية تحاصر الحوثيين في مركز مديرية باقم، تمهيداً لاقتحامه والسيطرة عليه".

يذكر أن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، كثفت عملياتها في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث فتحت 5 جبهات مع مسلحي جماعة أنصار الله في باقم وعلب وكتاف والظاهر ورازح، بهدف السيطرة على المحافظة التي تمثل معقل الجماعة.