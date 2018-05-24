الأرصاد تحذر من إعصار يضرب السعودية في هذا التوقيت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن آخر تحديثات العاصفة المدارية على بحر العرب توضح تحولها لإعصار من الدرجة الأولى.

وقال الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، إن آخر التحديثات تدل على تحول الحالة لإعصار مداري من الدرجة الأولى داخل بحر العرب، من السبت للثلاثاء.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير ملحق عن مستجدات التوقعات وأي تغير في مسار الحالة وتأثيرها على أجواء المملكة.

وحذرت الهيئة من تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية "ميكونو"، عقب مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان واليمن.