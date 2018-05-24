بالصور... قتلى وجرحى في انفجار ببغداد

أكدت مصادر أمنية عراقية، فجر اليوم الخميس، أن الحصيلة الأولية للانفجار في الشعلة غرب بغداد، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

بغداد — سبوتنيك. وقالت المصادر: "الحصيلة الأولية للانفجار في الشعلة غرب بغداد، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين".

وذكر الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية العراقية تصدت لانتحاري يرتدي حزام ناسف فجر نفسه بعد محاصرته عند مدخل متنزه الصقلاوية في الشعلة ما أسفر عن ضحايا.

تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف استهدف متنزهاً في منطقة الشعلة يتسبب بوقوع شهداء وجرحى #بغداد pic.twitter.com/VzojLiykJW — محمد الفهد (@mohamedalfahad0) May 23, 2018

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بانفجار لم تعرف طبيعته في منطقة الشعلة غرب بغداد.