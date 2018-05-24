"الرابع خلال شهر رمضان"... السعودية تعترض صاروخا حوثيا استهدف "جازان"

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس، صاروخا بالستيا أطلقته جماعة الحوثيين من اليمن باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.

وبحسب قناة العربية السعودية، جاء اعتراض الصاروخ قبل أن يبلغ هدفه. ويعتبر هذا رابع صاروخ باليستي يطلقه الحوثيون تجاه المملكة خلال شهر رمضان.

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا أطلق نحو جازان https://t.co/ndd96TR8ow #العربية — قناة العربية (@AlArabiya) May 23, 2018

وتتهم السعودية، وعدد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والدول الغربية، إيران بتمويل إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية من جانب الحوثيين باتجاه الأجواء السعودية منذ بدء حملتها في اليمن.

ومؤخرا، وخلال القمة العربية التي عقدت في الظهران، غربي السعودية، حمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جماعة "أنصار الله" كامل المسؤولية عن استمرار الأزمة القائمة في اليمن والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مجددا رفضه لتدخلات إيران في شؤون الدول العربية.