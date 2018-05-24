إطلاق سراح مسؤول عراقي اختطف على يد جماعة مجهولة في تركيا

أطلقت جماعة مجهولة في تركيا، صباح اليوم الخميس، سراح نعيم الكعود، عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية بعد اختطافه لأسباب غامضة.

بغداد — سبوتنيك . وقال وميض الكعود، ابن عم المختطف نعيم الكعود في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجماعة، التي اختطفت الكعود، قد أطلقت سراحه وهو الآن بيد الشرطة التركية ، وقد تم الاتصال بعائلته، التي تحدثت معه وتأكدت بانه يتمتع بحالة صحية جيدة".

وأضاف أن "الشرطة التركية تجري حاليا التحقيقات لمعرفة الجهة، التي تقف وراء عملية الاختطاف والأسباب".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بيانا أكدت فيه أنها تتابع مع السلطات التركية قضية اختطاف الكعود من الساعات الأولى لاختطافه، وأنها تتحفظ على التفاصيل حفاظا على حياته.