الحكومة اليمنية تعلن سقطرى محافظة منكوبة وتناشد لإغاثتها

أعلنت الحكومة اليمنية أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، محافظة منكوبة، جراء الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار ماكونو، الذي ضربها مساء أمس الأربعاء.

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، فجر اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، "أن أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال".

وأهاب بادي "بالأشقاء في التحالف العربي والمنظمات الدولية تقديم المساعدة العاجلة للمنكوبين والمتضررين والغارقين، والذين جرفتهم السيول".

وكان محافظ سقطرى رمزي محروس، أعلن عبر صفحته في "فيسبوك" "أن الإمكانيات المتاحة في أرخبيل سقطرى غير قادرة للوقوف أمام آثار عاصفة ماكونو".

مناشداً "دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإيواء والمساندة".

موضحاً "أن عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى وصل إلى 17 شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف 3 سيارة نتيجة السيول، وأن غرفة عملية المحافظة تلقت بلاغات عن نزوح الأهالي من مساكنهم نتيجة الفيضانات وتدفق السيول في قرية بدهولة منطقة نوجد جنوب جزيرة سقطرى".