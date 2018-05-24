قرارت رئاسية جديدة في اليمن

© REUTERS / Khaled Abdullah/Files تصريح خطير من الرئيس هادي يكشف ملامح مستقبل اليمن... ورسالة للعاهل السعودي

صنعاء — سبوتنيك . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، "أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية".

وأضافت أن الرئيس هادي "أصدر قراراً بتعيين عبد الملك المخلافي مستشاراً لرئيس الجمهورية".

كما عيّن الرئيس اليمني "السفير أحمد عوض بن مبارك سفيراً فوق العادة ومندوباً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى مهامه كسفير فوق العادة ومفوضاً لدى الولايات المتحدة الأمريكية".