مصادر عسكرية تنفي أي قصف للتحالف الأميركي على مواقع سورية

وكان مصدر عسكري لـ "سبوتنيك" قد قال إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الأمريكي، استهدفت عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الخميس، 24 مايو/ أيار، موقعين للجيش السوري في البادية.