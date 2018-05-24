تسجيل
13:08 24 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    سعد الحريري - انتخابات لبنان

    انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة في لبنان

    © REUTERS / JAMAL SAIDI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انطلقت الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس في القصر الجمهوري، لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية، مع توافق أغلب الكتل البرلمانية على إعادة تكليف رئييس حكومة تصريف الأعمال الحالي سعد الدين الحريري.

    ومن المقرر أن تسمي كل الكتل البرلمانية حتى الساعة، رئيس الحكومة سعد الدين الحريري لتأليف الحكومة، باستثناء "حزب الله". وفي هذا السياق اعتبر النائب ياسين جابر أن الوضع الاقتصادي للبلاد يستدعي السرعة في التكليف والتأليف وإعطاء الثقة للحكومة.

    وزير لبناني: العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" لن تؤثر على الوضع الداخلي وتشكيل الحكومة في لبنان

    وقال جابر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "القدرة على إنهاء الاستشارات النيابية في يوم واحد يعود إلى أنه في المجلس الحالي يوجد كتل نيابية تشكل تقريبا 80 لـ90% من حجم المجلس، فأصبح بالإمكان إجراء الاستشارات في يوم واحد".

    وتابع: "الاستشارات ستكون فقط لإبلاغ رئيس الجمهورية موقف كل كتلة نيابية أو كل نائب مستقل من تسمية رئيس الحكومة، حسب دستور الطائف هذه التسمية لها صفة إلزامية وهي نوع من الاقتراع ولكن بشكل شفهي، ويبلغ إلى فخامة الرئيس الذي بدوره مضطر أن يلتزم به".

    وأشار إلى أن الاستشارات التي ستلي اليوم تسمية رئيس الحكومة استشارات التأليف من الممكن أن تأخذ وقتا أكثر، مضيفا: "أنا مع سرعة التكليف والتأليف وأتمنى أن لا يكون هناك عقبات لأن البلد لا يتحمل، الوضع الاقتصادي للبلاد يستدعي السرعة في التكليف والتأليف وإعطاء الثقة للحكومة، المطلوب حكومة توحي بأن هناك فعلا نية صادقة  في تغيير النهج وفي السير قدما بموضوع الإصلاح الهيكلي للبلد لأننا بأمس الحاجة له، هناك ضرورة للعودة بأن يكون لبنان دولة قانون وتنفيذ القانون".

    البرلمان اللبناني
    © Sputnik . Zahra Al-Amir
    لبنان: المجلس الدستوري يبطل المادة 49 المثيرة للجدل في الموازنة العامة

    وتابع جابر "اليوم مطلوب حكومة تغير المسار في لبنان باتجاه إصلاح واقعي، لأنه في نهاية المطاف هذا المريض الذي اسمه لبنان اليوم لم يعد يحتمل المعالجة بالمسكنات هو بحاجة لعملية جراحية سريعة".

    وحول الضغط الدولي للإسراع في تشكيل الحكومة، قال جابر:"السرعة في تشكيل الحكومة ناتجة عن حالة لبنانية، البند الأول على جدول الحكومة سيكون البند المالي والاقتصادي، وإحدى مشكلاتنا الاقتصادية الوجود الضاغط للنزوح السوري وهذا الملف يجب البدء بمعالجته، ومن مشاكلنا الاقتصادية أنه إذا لم نتعاط مع الدولة السورية فكيف نستطيع أن نفتح منافذنا إلى العالم العربي، نحن منذ سنوات القطاع الصناعي والزراعي أصيبا بضربة مميتة لأنه لم يعد بالإمكان التصدير لأسواقنا في العالم العربي، هذه الملفات لها علاقة بالشق الاقتصادي، الاقتصاد هو الأولوية".

    وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب المنتخب نبيه بري أثبت عبر السنوات الأخيرة وخاصة في المراحل التي فيها أزمات وتحديات كبرى، أنه فعلا يشكل ضمانة لاستقرار البلد من خلال انفتاحه على الجميع وحسن تعامله مع كل التناقضات الموجودة في المشهد السياسي اللبناني، ومن هنا يطلق عليه صفة صمام الأمان في البلد له القدرة على التواصل والانفتاح، وتحول بعد الخبرة الطويلة وبسبب شخصيته إلى حاجة وطنية، من هنا كان هناك إجماع على شخصه في موقع رئاسة المجلس النيابي.

    انظر أيضا:

    سعد الحريري ممازحا عمته بهية: "عمتي اقعدي..على شو حايصة؟" (فيديو)
    ولي العهد السعودي: وضع سعد الحريري في لبنان أفضل الآن من "حزب الله"
    السعودية تدعو سعد الحريري إلى زيارة الرياض
    سعد الحريري: كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, الانتخابات اللبنانية, الحكومة اللبنانية, سعد الحريري, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء قبل عرض الملابس في إطار مهرجان العرقي الثقافي إتنو أرت فيست 2017 في موسكو
    عواطف بسيطة بعدسة مراسلي "سبوتنيك"
    إيران تنسى إيران لن تطلب إذن أحد لتطوير أسلحتها
    إيران تنسى طلب إذن لحماية نفسها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك