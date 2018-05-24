مصر وروسيا تتفقان على تسهيل التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية

في ختام اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة، اتفق البلدان على التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وانعقدت اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة، في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 21 حتى 23 مايو/أيار الجاري، ترأسها عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، و نظيره دينيس مانتوروف، عن الجانب الروسي.

ومن جانبه، قال قابيل إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة بين مصر وروسيا، وجاءت متوافقة مع توجهات حكومتي البلدين، نحو تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي والوصول بها لمستويات غير مسبوقة، مشيدا بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والروسي خلال اجتماعات اللجنة، التي ساهمت في الاتفاق على عدد من الموضوعات من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف الوزير المصري، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، لافتا إلى أن الدورة الحادية عشرة للجنة ناقشت عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، التي شملت عددا كبيرا من المجالات ذات الأهمية القصوى لتنمية الاقتصادين المصري والروسي على حد السواء.

© Sputnik . Yuri Kaver مصر وروسيا توقعان اليوم اتفاقية المنطقة الصناعية في بورسعيد

وكشف قابيل أن اللجنة تناولت، موضوع إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، و سبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء، وشركات تصدير الأسماك المصرية في روسيا.

كما تابعت اللجنة المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية لمصر، واستئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا وكل المدن المصرية الرئيسي.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المصرية الروسية على التزامهما الكامل بتنفيذ كل التوصيات والاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالقاهرة.

ورحب الجانبان بتوقيع عقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وتعهدوا باتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.