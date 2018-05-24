تسجيل
13:07 24 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    وزير الصناعة المصري طارق قابيل يتحدث عن معرض القاهرة الدولي في 12 مارس / آذار 2018

    مصر وروسيا تتفقان على تسهيل التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية

    © Sputnik . AHAMED ABDELWAHAB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في ختام اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة، اتفق البلدان على التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

    وانعقدت اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة، في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 21 حتى 23 مايو/أيار الجاري، ترأسها عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، و نظيره دينيس مانتوروف، عن الجانب الروسي.

    ومن جانبه، قال قابيل إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة بين مصر وروسيا، وجاءت متوافقة مع توجهات حكومتي البلدين، نحو تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي والوصول بها لمستويات غير مسبوقة، مشيدا بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والروسي خلال اجتماعات اللجنة، التي ساهمت في الاتفاق على عدد من الموضوعات من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.

    وأضاف الوزير المصري، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، لافتا إلى أن الدورة الحادية عشرة للجنة ناقشت عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، التي شملت عددا كبيرا من المجالات ذات الأهمية القصوى لتنمية الاقتصادين المصري والروسي على حد السواء.

    بور سعيد
    © Sputnik . Yuri Kaver
    مصر وروسيا توقعان اليوم اتفاقية المنطقة الصناعية في بورسعيد
    وكشف قابيل أن اللجنة تناولت، موضوع إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، و سبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء، وشركات تصدير الأسماك المصرية في روسيا.

    كما تابعت اللجنة المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية لمصر، واستئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا وكل المدن المصرية الرئيسي.

     

    وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المصرية الروسية على  التزامهما الكامل بتنفيذ كل التوصيات والاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالقاهرة.
    ورحب الجانبان بتوقيع عقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وتعهدوا باتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

     

     

    انظر أيضا:

    مصر وروسيا توقعان اليوم اتفاقية المنطقة الصناعية في بورسعيد
    انطلاق مباحثات (2+2) بين مصر وروسيا
    غدا انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة (2+2)
    مصر وروسيا تبحثان الشهر المقبل عودة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة
    تنشيط السياحة: نسعى لعودة الطيران العارض والمنخفض التكاليف بين مصر وروسيا في أسرع وقت
    الكشف عن تفاصيل "الصفقة الكبرى" بين مصر وروسيا
    رئيس دائرة السياحة المصرية: هناك عمل مكثف على استئناف الرحلات السياحية بين مصر وروسيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, أخبار روسيا اليوم, العلاقات الروسية المصرية, وزارة التجارة المصرية, وزارة التجارة والصناعة الروسية, دينيس مانتروف, طارق قابيل, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء قبل عرض الملابس في إطار مهرجان العرقي الثقافي إتنو أرت فيست 2017 في موسكو
    عواطف بسيطة بعدسة مراسلي "سبوتنيك"
    إيران تنسى إيران لن تطلب إذن أحد لتطوير أسلحتها
    إيران تنسى طلب إذن لحماية نفسها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك