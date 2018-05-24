مصر وروسيا تتفقان على تسهيل التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية

وانعقدت اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة، في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 21 حتى 23 مايو/أيار الجاري، ترأسها عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، و نظيره دينيس مانتوروف، عن الجانب الروسي.
ومن جانبه، قال قابيل إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة بين مصر وروسيا، وجاءت متوافقة مع توجهات حكومتي البلدين، نحو تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي والوصول بها لمستويات غير مسبوقة، مشيدا بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والروسي خلال اجتماعات اللجنة، التي ساهمت في الاتفاق على عدد من الموضوعات من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأضاف الوزير المصري، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، لافتا إلى أن الدورة الحادية عشرة للجنة ناقشت عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، التي شملت عددا كبيرا من المجالات ذات الأهمية القصوى لتنمية الاقتصادين المصري والروسي على حد السواء.
كما تابعت اللجنة المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية لمصر، واستئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا وكل المدن المصرية الرئيسي.
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