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14:37 24 مايو/ أيار 2018
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    القصف الجوي على مدينة الموصل من قبل طيران التحالف الدولي

    خبير عسكري: سوابق قصف أمريكا لدير الزور تجعلها "متهمة" في أي هجمات

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد مرعي حمدان، إن اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشن قصف على مواقع للجيش السوري في دير الزور، طبيعي، بسبب السوابق الأمريكية في هذه المنطقة.

    وأضاف حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، "الأغلب أن ما حدث هو اشتباك سابق مع الدواعش في النقطتين اللتين تعرضتا لضرب النار، وما زالت أثاره باقية من حيث القصف المتبادل أو تبادل إطلاق النار".

    الجيش السوري
    © Sputnik . HASSAN HASHEM
    مصادر عسكرية تنفي أي قصف للتحالف الأميركي على مواقع سورية
    وأوضح أن المنطقة التي تعرضت للضرب، تعتبر نقاط تماس بين قوات الجيش العربي السوري، ومناطق تمركز لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، ومن المعتاد أن يحدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، سواء غارات من الدواعش على مواقع الجيش، أو هجوم من الجيش على مواقع التنظيم الإرهابي.

    ولفت الخبير العسكري السوري، إلى أن قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أن تورطت أكثر من مرة في غارات على مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور، وهي الهجمات التي تم تفسيرها باعتبارها خدمات أمريكية للدواعش هناك.

    واستبعد الخبير العسكري أن تكون الولايات المتحدة أقدمت على توجيه ضربات لقوات الجيش السوري في هذه المنطقة، حيث أن التحركات السياسية والدبلوماسية السورية والروسية التي أعقبت الهجمات الأخيرة، تدفع الولايات المتحدة للتفكير أكثر من مرة قبل أن تقدم خدمات جديدة للإرهابيين من خلال قصف الجيش.

    وأكد على أن إسرائيل ربما تكون طرفا في هجمات متفرقة على مواقع للقوات المسلحة العربية السورية في دير الزور وحلب ومناطق أخرى، ولكن هذه الهجمات عادة ما تصاحبها آثار تدل عليها، أما في حالتنا هذه، فأغلب الظن أنه إطلاق نار تم تفسيره بشكل خاطئ، بناء على السوابق الأمريكية بهذه المنطقة.

    الجيش السوري في مخيم اليرموك، ريف دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    طائرات التحالف الأمريكي تستهدف مواقع للجيش السوري في البادية
    وكان مصدر عسكري قد أكد أن الأنباء التي تحدثت عن قصف جوي للتحالف الأمريكي على مواقع سورية غير صحيحة، وقال لـ "سبوتنيك": إن "المعلومات المتعلقة بالغارات الجوية المزعومة من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع سورية غير صحيحة".

    يذكر أن الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" سبق وأفادت نقلا عن مصدر عسكري، بأن القوات الجوية التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قامت بقصف جوي، استهدف موقعين للجيش السوري في منطقة دير الزور.

    وكان مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" قد قال إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الأمريكي، استهدفت عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الخميس، 24 مايو/ أيار، موقعين للجيش السوري في البادية.

    وأضاف المصدر أن الموقعين المستهدفين يقعان في محيط المحطة الثانية (T2)، واصفا الموقعين المذكورين بأنهما نقاط متقدمة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

    انظر أيضا:

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