خبير عسكري: سوابق قصف أمريكا لدير الزور تجعلها "متهمة" في أي هجمات

وأضاف حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، "الأغلب أن ما حدث هو اشتباك سابق مع الدواعش في النقطتين اللتين تعرضتا لضرب النار، وما زالت أثاره باقية من حيث القصف المتبادل أو تبادل إطلاق النار".
ولفت الخبير العسكري السوري، إلى أن قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أن تورطت أكثر من مرة في غارات على مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور، وهي الهجمات التي تم تفسيرها باعتبارها خدمات أمريكية للدواعش هناك.
واستبعد الخبير العسكري أن تكون الولايات المتحدة أقدمت على توجيه ضربات لقوات الجيش السوري في هذه المنطقة، حيث أن التحركات السياسية والدبلوماسية السورية والروسية التي أعقبت الهجمات الأخيرة، تدفع الولايات المتحدة للتفكير أكثر من مرة قبل أن تقدم خدمات جديدة للإرهابيين من خلال قصف الجيش.
وأكد على أن إسرائيل ربما تكون طرفا في هجمات متفرقة على مواقع للقوات المسلحة العربية السورية في دير الزور وحلب ومناطق أخرى، ولكن هذه الهجمات عادة ما تصاحبها آثار تدل عليها، أما في حالتنا هذه، فأغلب الظن أنه إطلاق نار تم تفسيره بشكل خاطئ، بناء على السوابق الأمريكية بهذه المنطقة.
يذكر أن الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" سبق وأفادت نقلا عن مصدر عسكري، بأن القوات الجوية التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قامت بقصف جوي، استهدف موقعين للجيش السوري في منطقة دير الزور.
وكان مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" قد قال إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الأمريكي، استهدفت عند الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الخميس، 24 مايو/ أيار، موقعين للجيش السوري في البادية.
وأضاف المصدر أن الموقعين المستهدفين يقعان في محيط المحطة الثانية (T2)، واصفا الموقعين المذكورين بأنهما نقاط متقدمة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.
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