عريقات يرد على قرار وزير الجيش الإسرائيلي

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، إن إسرائيل ترد على الإحالة التى قامت بها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بقرارات وزير جيشها.

وأضاف عريقات أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي "طرح بناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة" يرد على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

© REUTERS / AMMAR AWAD الأزهر يستنكر ما فعله السفير الأمريكي لدى إسرائيل

وتابع عريقات أن القرار الإسرائيلي يرد على "قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب، التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار الماضي".

ودعا عريقات إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية "بالامتثال للقانون الدولي ووقف كافة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة".

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجوب إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة "مخططات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة نتنياهو بتصفية المشروع الوطني الفلسطيني".