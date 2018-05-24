عريقات يرد على قرار وزير الجيش الإسرائيلي

وأضاف عريقات أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي "طرح بناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة" يرد على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
ودعا عريقات إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية "بالامتثال للقانون الدولي ووقف كافة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة".
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجوب إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة "مخططات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وحكومة نتنياهو بتصفية المشروع الوطني الفلسطيني".
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