مصير 1.6 مليون حبة مخدر كانت في طريقها إلى السعودية

ضبطت مديرية جمارك محافظة اللاذقية السورية كمية تزيد على مليون ونصف المليون حبة كبتاغون مخدرة كانت معدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية قيمتها أكثر من ملياري ليرة سورية.

وذكر موقع "سيريانديز"، نقلا عن مصادر في جمارك اللاذقية، أن ما يبلغ 1.6 مليون حبة كبتاغون مخدرة كانت معدة للتهريب إلى السعودية تم ضبطها قبل تهريبها إلى وجهتها في السعودية.

وأشارت المصادر الجمركية إلى أن حبات المخدرات كانت محشوه ضمن شحنة من مادة المخللات (الفلفل).

© AP Photo / الأردن تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من الجانب السوري

ولفتت المصادر إلى أنه تم وضع الحبوب في عبوات بلاستيكية، وكانت العبوة الصغيرة موضوعة في قرن الفلفل (ثمرة الفلفل) في حاوية شحن حيث كانت معده للتهريب إلى السعودية عن طريق مرفأ اللاذقية.

وبينت المصادر أنه تم مصادرة الكمية المهربة وأرسلت عينة إلى فرع المخدرات لتحليلها مخبريا، ويتم ملاحقة المتورطين بهذه المخالفة، لافتة إلى أن غرامة الكمية مع قيمتها تصل لمليارين ومئة مليون ليرة سورية.