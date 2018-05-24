الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وسيزول عاجلا أم آجلا

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "إن الاستيطان جميعه غير شرعي وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية وسيزول عاجلا أم آجلا".

رام الله — سبوتنيك. وأضاف أبو ردينة:، في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، "إن استمرار سياسة الاستيطان، وتصريحات عدد من سفراء أمريكا الداعمة للاستيطان، وتحريض وزراء إسرائيل أنهت حل الدولتين، وأنهت الدور الأمريكي في المنطقة".

© Sputnik . عريقات يرد على قرار وزير الجيش الإسرائيلي

وتابع أبو ردينة : "إن التصريحات الأمريكية الداعمة لسياسة إسرائيل العدوانية خلقت الظروف والشروط التي عززت عدم الاستقرار، وساهمت في تحويل المنطقة إلى مسارات ستدمر كل شيء".

وأردف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: "قرارات الاستيطان هي بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للعالم، وللمحكمة الجنائية الدولية، وللأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن إسرائيل ستفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أعلن عن عزمه المصادقة على مخطط لإقامة 3900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، على أن يتم في الأسبوع المقبل، منح تصاريح لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة.