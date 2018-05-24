"ماكونو" يغرق جزيرة سقطرى اليمنية... فقدان 16 شخصا ودعوات لدول التحالف لإنقاذها

وضرب الإعصار الجزيرة مساء أمس الأربعاء 23 مايو/ أيار.
وفقد في الجزيرة حتى الآن 16 شخصا، ودعت السلطات اليمنية لإنقاذ الجزيرة بعدما تضررت بشكل كامل.
#اليمن تعلن جزيرة سقطرى محافظة منكوبة بسبب إعصار #ماكونوhttps://t.co/cFWOpfloWl#بترا pic.twitter.com/CGSMcMgb9N— Jordan News Agency (@Petranews) May 24, 2018
محاكاة لسرعة الإعصار من الفئة الأولى حتى الخامسة وهي الأقوى.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) May 24, 2018
علماً أن إعصار #مكونو الان فئة ١ وغداً متوقع أن يصعد إلى ٢#مكونو #عمان #اليمن #سقطرى #السعودية #ظفار pic.twitter.com/8vyv0BMHDF
واعتبر خبراء الأرصاد إعصار ماكونو من الدرجة الأولى ومكانه بالضبط، الجزء الشمالي الغربي من بحر العرب، ومن المتوقع أن يتحرك إلى الشمال والشمال الغربي.
حجم إعصار #مكونو حالياً مع كامل أذرعته العملاقة،— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) May 24, 2018
يعادل دائرة قطرها 2600كلم،
ومساحتها 5.3 مليون كم2‼️
أي بقدر حجم #السعودية مرتين ونصف تقريباً‼️
في حين لا تتجاوز قُطر عين الإعصار عادة 50 كلم هذا والله أعلم.#بحر_العرب #Mekunu #اليمن #عمان #ظفار #صلالة #سقطرى pic.twitter.com/hk5HbdEG6y
وتسبب الإعصار في غرق سفينة بميناء جزيرة سقطرى وفقدان 7 أشخاص. وفق تصريحات فهد كافين وزير الثروة السمكية اليمني.
ارتفاع عدد الأسر التي تم إجلاؤها ونقلها إلى مراكز الإيواء في #أرخبيل #سقطرى إلى أكثر من مئتي أسرة— قناة سهيل الفضائية (@suhailchannel) May 24, 2018
وزير الثروة السمكية ومدير شرطة #سقطرى يتفقدان أعمال إزالة الصخور من طريق المطار الذي تغمره السيول جراء #إعصار_موكينو. #موكينو #اليمن #Yemen pic.twitter.com/x0LwSabpZg
وقام وزير الثروة السمكية ومدير شرطة سقطرى بتفقد أعمال إزالة الصخور من طريق المطار الذي تغمره السيول جراء الإعصار.
#إعصار_ماكونو تسبَّب في غرق سفينة بميناء جزيرة #سقطرى وفقدان 7 أشخاص. وفق تصريحات فهد كافين وزير الثروة السمكية اليمني.https://t.co/vsQpLJ7zY2— عربي بوست (@arabic_post) May 24, 2018
وأعلن محافظ سقطرى، رمزى أحمد محروس، أن "الإمكانيات المتاحة لديه غير قادرة على الوقوف أمام أثار عاصفة ماكونو".
محافظ سقطرى يعلن ان الإمكانيات المتاحة في أرخبيل سقطرى غير قادرة للوقوف أمام أثار عاصفة مأكونو ويناشد دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الانقاذ والايواء والمساندة. pic.twitter.com/fBoRnxbloi— مختار الرحبي (@alrahbi5) May 24, 2018
وناشد المحافظ دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والمساندة.
اخر اخبار اليمن — مدير الأرصاد الجوية إجلاء 167 أسرة بسقطرى وغرق سفينتين بسبب إعصار ماكونو https://t.co/gADf5YBhvi pic.twitter.com/70tl0KTSDm— حضرموت نت (@7adramout_net) May 23, 2018
وقال مدير الأرصاد الجوية بمحافظة عدن، علوى العبدلي، إنه تم إجلاء 167 أسرة من الجزيرة، وغرق سفينتين بسبب الإعصار.
متطوعون في حضرموت يطلقون مبادرة مجتمعية لمواجهة إعصار “ماكونو” https://t.co/FiBNTKmqxJ pic.twitter.com/IMGgX8gKfs— حضرموت نت (@7adramout_net) May 23, 2018
وأطلق متطوعون في حضر موت مبادرة مجتمعية لمواجهة إعصار ماكونو.
سواحل ومدن #حضرموت (#المكلا و #الشحر) و #جزيرة_سوقطرى الواقعة على #بحر_العرب و كذلك سواحل سلطنة عُمان الجنوبية يترقبون وبإمكانيات بسيطة وخاصة في سواحل حضرموت لمواجهة الإعصار القوي القادم من بحر العرب #اعصار_ماكونو..— صلاح مخارش (@mekarsh) May 23, 2018
(الفيديو من الامطار على مدينة المكلا في حضرموت) pic.twitter.com/pLfDD0sWiU
وقد تصل أمطار ورياح الإعصار إلى سواحل مدن حضر موت المكلا والشحر، وسواحل سلطنة عمان الجنوبية.
السلطة المحلية في المهرة تصدر بعض الارشادات للمواطنين لتجنب الإعصار ماكونو pic.twitter.com/qcPQM5qqKD— Abdulhadi Habtor (@Alhabtour) May 24, 2018
وطالبت السلطات المحلية في المهرة المواطنين بالحذر، وأعلنت عدد من الإرشادات لتجنب الإعصار.
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