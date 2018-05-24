"ماكونو" يغرق جزيرة سقطرى اليمنية... فقدان 16 شخصا ودعوات لدول التحالف لإنقاذها

اجتاح إعصار ماكونو جزيرة سقطرى اليمنية، ما دفع السلطات إلى إعلان الجزيرة منطقة منكوبة.

وضرب الإعصار الجزيرة مساء أمس الأربعاء 23 مايو/ أيار.

وفقد في الجزيرة حتى الآن 16 شخصا، ودعت السلطات اليمنية لإنقاذ الجزيرة بعدما تضررت بشكل كامل.

واعتبر خبراء الأرصاد إعصار ماكونو من الدرجة الأولى ومكانه بالضبط، الجزء الشمالي الغربي من بحر العرب، ومن المتوقع أن يتحرك إلى الشمال والشمال الغربي.

وتسبب الإعصار في غرق سفينة بميناء جزيرة سقطرى وفقدان 7 أشخاص. وفق تصريحات فهد كافين وزير الثروة السمكية اليمني.

ارتفاع عدد الأسر التي تم إجلاؤها ونقلها إلى مراكز الإيواء في #أرخبيل #سقطرى إلى أكثر من مئتي أسرة



وزير الثروة السمكية ومدير شرطة #سقطرى يتفقدان أعمال إزالة الصخور من طريق المطار الذي تغمره السيول جراء #إعصار_موكينو. #موكينو #اليمن #Yemen pic.twitter.com/x0LwSabpZg — قناة سهيل الفضائية (@suhailchannel) May 24, 2018

​وقام وزير الثروة السمكية ومدير شرطة سقطرى بتفقد أعمال إزالة الصخور من طريق المطار الذي تغمره السيول جراء الإعصار.

#إعصار_ماكونو تسبَّب في غرق سفينة بميناء جزيرة #سقطرى وفقدان 7 أشخاص. وفق تصريحات فهد كافين وزير الثروة السمكية اليمني.https://t.co/vsQpLJ7zY2 — عربي بوست (@arabic_post) May 24, 2018

​ وأعلن محافظ سقطرى، رمزى أحمد محروس، أن "الإمكانيات المتاحة لديه غير قادرة على الوقوف أمام أثار عاصفة ماكونو".

محافظ سقطرى يعلن ان الإمكانيات المتاحة في أرخبيل سقطرى غير قادرة للوقوف أمام أثار عاصفة مأكونو ويناشد دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الانقاذ والايواء والمساندة. pic.twitter.com/fBoRnxbloi — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 24, 2018

وناشد المحافظ دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والمساندة.

اخر اخبار اليمن — مدير الأرصاد الجوية إجلاء 167 أسرة بسقطرى وغرق سفينتين بسبب إعصار ماكونو https://t.co/gADf5YBhvi pic.twitter.com/70tl0KTSDm — حضرموت نت (@7adramout_net) May 23, 2018

وقال مدير الأرصاد الجوية بمحافظة عدن، علوى العبدلي، إنه تم إجلاء 167 أسرة من الجزيرة، وغرق سفينتين بسبب الإعصار.

متطوعون في حضرموت يطلقون مبادرة مجتمعية لمواجهة إعصار “ماكونو” https://t.co/FiBNTKmqxJ pic.twitter.com/IMGgX8gKfs — حضرموت نت (@7adramout_net) May 23, 2018

وأطلق متطوعون في حضر موت مبادرة مجتمعية لمواجهة إعصار ماكونو.

سواحل ومدن #حضرموت (#المكلا و #الشحر) و #جزيرة_سوقطرى الواقعة على #بحر_العرب و كذلك سواحل سلطنة عُمان الجنوبية يترقبون وبإمكانيات بسيطة وخاصة في سواحل حضرموت لمواجهة الإعصار القوي القادم من بحر العرب #اعصار_ماكونو..

(الفيديو من الامطار على مدينة المكلا في حضرموت) pic.twitter.com/pLfDD0sWiU — صلاح مخارش (@mekarsh) May 23, 2018

وقد تصل أمطار ورياح الإعصار إلى سواحل مدن حضر موت المكلا والشحر، وسواحل سلطنة عمان الجنوبية.

السلطة المحلية في المهرة تصدر بعض الارشادات للمواطنين لتجنب الإعصار ماكونو pic.twitter.com/qcPQM5qqKD — Abdulhadi Habtor (@Alhabtour) May 24, 2018

وطالبت السلطات المحلية في المهرة المواطنين بالحذر، وأعلنت عدد من الإرشادات لتجنب الإعصار.