الجماعات المسلحة تستهدف بالقذائف الصاروخية محطة محردة الحرارية بريف حماة السورية

قامت الجماعات الإرهابية المسلحة باستهداف محطة محردة الحرارية، بريف حماة الشمالي الغربي وسط البلاد، بعدد من القذائف الصاروخية.

أكد مراسل "سبوتنيك" في مدينة حماة أن الجماعات الإرهابية المسلحة قامت باستهداف محطة محردة الحرارية لتوليد التيار الكهربائي، بعدد من القذائف الصاروخية، بريف حماة الشمالي الغربي وسط البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف حماة وغالبا ما يؤدي هذا العمل الإرهابي إلى خروج مجموعات توليد من الخدمة.

ففي نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، قامت التنظيمات الإرهابية المتمركزة في ريف مدينة حماة الشمالي باستهداف مدينة محردة ومحطة الطاقة الكهربائية فيها بعدد من القذائف الصاروخية.

وقبلها أيضا في منتصف شباط/ فبراير الذي قبله، أطلقت تلك التنظيمات قذيفتين صاروخيتين على محطة التوليد ما أدى إلى خروج مجموعتي توليد من الخدمة ووقوع أضرار مادية.

يتبع…