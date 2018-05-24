الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة.

بيروت — سبوتنيك. وجاء هذا التكليف بعد استشارات نيابية أجراها الرئيس عون طوال اليوم، حصل خلالها الأخير على تأييد غالبية الكتل النيابية المنبثة عن انتخابات السادس من أيار/ مايو.

وفي ختام يوم الاستشارات النيابية الملزمة دستوريا، أيد 111 من أصل 128 نائبا تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية.

© REUTERS / JAMAL SAIDI انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة في لبنان

وعلى هذا الأساس استدعى عون الحريري إلى القصر الرئاسي لكي يبلغه بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الحريري قد حصل على تأييد 110 نواب من أصل 126 (بالنظر إلى شغور مقعدين برلمانيين حينها)، يوم تم تكليفه تشكيل الحكومة الحالية في كانون الأول/ ديسمبر العام 2016.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي التزامه بترشيح الحريري لرئاسة الحكومة.

وأكد أن "السبب الموجب الذي يملي علينا الالتزام بترشيح الحريري هو تبني مبدأ الممثل للمكون الذي ينتمي إليه تمثيلا صحيحا وعادلا وقويا​​​​​​".

ووفق البروتوكول الرئاسي، استهل عون استشاراته النيابية بلقاء الحريري، الذي صرح للصحافيين بأن هذا اللقاء "بروتوكولي"، وبالتالي فإن كتلة "تيار المستقبل" هي التي ستسمي رئيس الحكومة المكلف.