وزير التجارة السوري يتحدث عن أهمية المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، من المنتديات الهامة، كونه واحدا من أهم المنصات الاقتصادية في العالم، إن لم يكن أهمها.

وقال الخليل لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "هذا المنتدى هام جدا ويتضمن العديد من ورشات العمل والندوات والمحاضرات على مستوى عال جدا بمشاركة كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين".

وأوضح الخليل أن مشاركة سوريا في هذا المنتدى غنية جدا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأعضاء من مجلس الشعب بهدف الاستفادة من هذه الفعالية وعقد لقاءات ثنائية سواء على مستوى رجال الاعمال أو على مستوى الشركات وحتى على مستوى الوفود الرسمية.

© Sputnik . Alexander Natruskin سفير دمشق لدى روسيا يعلق على الوجود الإيراني في سوريا

وأضاف الخليل أن سوريا الآن في مرحلة تعافي اقتصادي بعد سنوات حرب عجاف، لذا تعد المرحلة الحالية هامة جدا لانطلاق مشروع إعادة إعمار البلاد، الأمر الذي يستوجب تنظيم لقاءات متعددة بين سوريا والدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا ليكون هناك تعاون في مجالات عدة للاستفادة منها بأقصى حد ممكن.

وحول المشاريع الجديدة، أوضح الوزير السوري أنها ستكون في قطاعات عدة وجميع المجالات مفتوحة، لكن التركيز سيكون بشكل أساسي على ما يتميز به الاقتصاد الروسي والشركات التي لديها قدرات تنافسية عالية سواء على المستوى الفني.

وأكمل الوزير "شاهدنا بالفترة الماضية لقاءات مكثفة مع الشركات السورية وكان هناك اتفاق على مجموعة من المشاريع، البعض منها تم التوقيع عليها".

وتابع الخليل "سوريا تحتاج إلى كم كبير من المشاريع على مستوى البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات، والتي تضررت بالحرب على سوريا".

وأتم الخليل "الحكومة السورية تهيئ كل الفرص للمستثمرين والشركات من الدول الصديقة التي لديها القدرة على دخول الاقتصاد السوري والاستثمار فيه بيسر كبير سواء على المستوى التشريعي أو مستوى السياسات الإجرائية".