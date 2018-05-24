القوات العراقية تقتل 11 انتحاريا شمالي البلاد

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الخميس، إحباط محاولة تعرض هي الثانية من نوعها لعناصر إرهابيين انتحاريين، شمال بغداد.

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY مقتل 6 أشخاص في إحباط هجوم لـ"داعش" شمال شرقي العراق

وأوضح المركز في بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم، أن قوة مشتركة من الحشد العشائري وشرطة الحويجة و الشرطة الاتحادية ، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود عناصر إرهابية تحاول التعرض على قريتي حنف، وغريب في محافظة كركوك ، شمال العاصمة، تمكنت من الاشتباكات مع هذه العناصر ومحاصرتهم وقتلهم جميعا.

وأضاف المركز أنه تم قتل 5 إرهابيين انتحاريين في قرية حنف، كما قتلت القوات 6 آخرين في قرية غريب.

وأكمل المركز، أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل عنصر من شرطة الرياض، وآخر من الحشد العشائري، وجرح عدد من المقاتلين بإصابات طفيفة، وتمت السيطرة على الموقف.