وفاة فلسطيني متأثر بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

رام الله — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة وفاة الشاب أبو طاحون حيث قالت في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": إن الشاب مهند بكر أبو طاحون استشهد مساء اليوم الخميس متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس بقطاع غزة حيث نقل لتلقي العلاج أمس الأربعاء إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قررت يوم الجمعة 18 مايو/ أيار، إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في أحداث غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.
وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على إرسال فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث العنف التي شهدها قطاع غزة، خلال الأيام الماضي، من قبل القوات الإسرائيلية.
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