وفاة فلسطيني متأثر بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي مساء اليوم الخميس الشاب الفلسطيني مهند بكر أبو طاحون (21 عاما) من مخيم النصيرات في قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة وفاة الشاب أبو طاحون حيث قالت في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": إن الشاب مهند بكر أبو طاحون استشهد مساء اليوم الخميس متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس بقطاع غزة حيث نقل لتلقي العلاج أمس الأربعاء إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

© AFP 2018 / Jack Gues سلاح الجو الإسرائيلي يغير على مواقع لحماس في غزة

وأكدت وزارة الصحة أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع بوفاة أبو طاحون منذ الثلاثين من آذار الماضي حتى اليوم إلى 120 بينهم 14 طفلا.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قررت يوم الجمعة 18 مايو/ أيار، إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في أحداث غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.

وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على إرسال فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث العنف التي شهدها قطاع غزة، خلال الأيام الماضي، من قبل القوات الإسرائيلية.