تسجيل
00:04 25 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    آثار القصف الأمريكي على قاعدة الشعيرات السورية

    خبير عسكري: اعتداءات البادية و"الضبعة" لتبريد المخاوف الإسرائيلية من فتح جبهة الجنوب

    © Sputnik . Mikhail Allaedin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    ربط خبير عسكري سوري بين تزايد الهجمات التي يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي انطلاقا من الجيب المحاصر الذي يتحصن فيه التنظيم في البادية السورية وسط البلاد وبين الاعتداءات التي حاولت استهداف مطار الضبعة جنوب غربي حمص مساء اليوم الخميس.

    قال الخبير العسكري العميد علي مقصود، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن تطورات السيطرة الميدانية للجيش السوري وحلفائه هي من دفع الاستهداف المتكرر للمواقع السورية خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى إعادة الأمن والأمان لنحو 20 ألف كم مربع في محيط العاصمة دمشق وتحرير مساحات واسعة في محيط منطقة الفيض شرق الفرات قبل نحو 10 أيام، وصولا إلى تطهير 4 بلدات قبل أسبوع من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

    وكانت مصادر ميدانية قد ذكرت لـ"سبوتتيك" مساء اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخي خارجي استهدف مطار الضبعة في ريف حمص الجنوبي الغربي، وأكدت المصادر بأن الدفاعات السورية أسقطت معظم الصواريخ التي استهدفت المطار فيما سقطت القسم الآخر في الأراضي الزراعية بمحيط المطار.

    القوات الجوية السورية تستأنف الطيران الجوي من مطار القاعدة الجوية السورية الشعيرات، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    بالفيديو... الدفاع الجوي السوري يتصدى لأجسام معادية في سماء مطار الضبعة بحمص

    ولفت العميد مقصود إلى أن ما جرى خلال اليومين الماضيين هو رسائل أمريكية عبر صناديق بريد مختلفة داعشية وإسرائيلية، بدءا بتصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها قطعان "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على نقاط الجيش في منطقة حميمية والمحطتين الثانية والثالثة (T2, T3) في البادية السورية المتاخمة للحدود العراقية أقصى جنوب شرقي حمص بتغطية ودعم مباشر من القوات الأمريكية في المنطقة، وصولا إلى الاعتداء الجديد اليوم على مطار الضبعة العسكري الذي يحاول ملاقاة هذه الاستراتيجية الأمريكية من جهة الغرب، وكل ذلك بهدف تبريد المخاوف الإسرائيلية وتثبيط فائض القوة الذي بات يمتلكه الجيش العربي السوري وحلفاؤه، لتأخير معركتهم المنتظرة جنوبي سوريا.

    انظر أيضا:

    لماذا نفت واشنطن استهداف القوات السورية في البادية؟
    طائرات التحالف الأمريكي تستهدف مواقع للجيش السوري في البادية
    الجيش السوري يتصدى لهجوم نفذه "داعش" في البادية
    خطوة بخطوة... كيف أنهى الجيش السوري وجود تنظيم "داعش" في أكثر قلاع البادية تحصينا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, غارة, اعتداءات, الجيش الامريكي, الجيش الإسرائيلي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عمل فني للفنان الحضري Elle كجزء من مهرجان برلين للجداريات 2018 الأول من نوعه، حيث ينشئ الفنانون المدنيون المحليون والعالميون معرضًا كبيرًا في الهواء الطلق لإثراء المساحات الحضرية في برلين، ألمانيا، 21 مايو/ أيار 2018
    جدران برلين... محطة جذب للفنانين المعاصرين
    إيران تنسى إيران لن تطلب إذن أحد لتطوير أسلحتها
    إيران تنسى طلب إذن لحماية نفسها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك