اليمن: 4 كيلومترات تفصل قوات الرئيس هادي عن مركز مديرية "باقم" في صعدة

صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان ألأحصب "أن قوات الجيش سيطرت اليوم الخميس 24 مايو/ أيار، بشكل كامل على وادي الثعبان وجبال يفع والسنام وأجزاء كبيرة من جبال الحديد في مديرية باقم شمال صعدة، في حين تواصل التقدم في سلسلة جبال مزهر بذات المديرية، التي أصبح مركزها محاصراً ولم يتبق سوى 4 كيلومترات تفصلها عنه".
مشيراً إلى أن الميلشيا الانقلابية تكبدت خسائر فادحة حيث لقي أكثر من 15 عنصراً مصرعهم وأصيب آخرون منهم، بينهم قيادات ميدانية، علاوة على أسر قوات الجيش 4 آخرين ليكون بذلك مجموع الأسرى 7 منذ انطلاق العملية مطلع الأسبوع الجاري بينهم قيادي ميداني يدعى فايز جمعان الجماعي مشرف مربع يفع في باقم".
لافتاً إلى:
استعادة الجيش كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والمعدات القتالية ووسائل اتصالات إلى جانب غرفة العمليات التي كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)