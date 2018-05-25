"أنصار الله" يقنصون 7 جنود سعوديين وسودانيين في جازان

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن 7 جنود سعوديين وسودانيين قتلوا برصاص مسلحي جماعة "أنصار الله"، في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 25 مايو/ أيار "إن مسلحي "أنصار الله" قنصوا 7 جنود من الجيشين السعودي والسوداني شمال وجنوب وادي المعاين في جازان".

وأضاف أن "قصفا صاروخيا ومدفعيا شنه مسلحو " أنصار الله " "الحوثيين" على تجمعات للجيش السعودي في مركز جلاح العسكري بجازان".

وأشار إلى أن "قصفا مماثلا استهدف تجمعات عسكرية سعودية في موقعي المبخرة الشمالية وأم القطب الشمالية، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع بدر1 على بير عسكر، في إطار الخطة العسكرية "العام الباليستي"".

وكانت وكالة الأنباء السعودية وصحيفة الرياض أعلنتا مقتل 3 جنود سعوديين خلال مواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله".

يذكر أن مسلحي جماعة "أنصار الله" ينفذون هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجازان ونجران وعسير، تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.



