قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرين بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازيي الليبية شرقي البلاد، بالقرب من فعاليات معرض صنع في سوريا الذي أفتتح الأربعاء الماضي في بنغازي.