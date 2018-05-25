رئيس مجلس النواب الليبي يستنكر تفجيرات بنغازي

استنكر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التفجر الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، اليوم الجمعة، ولقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 جريح أثر انفجار سيارة مفخخة.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يستنكر ويندد بشدة التفجير الإرهابي الغادر الذي وقع في مدينة بنغازي بشارع جمال عبدالناصر مترحما على أرواح الشهداء ضحايا التفجير المرعب، داعيا المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته"، مضيفاً أن "رئيس مجلس النواب يقدم احر التعازي لعائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

© REUTERS / Parwiz قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا

ووجه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تعليماته إلى "رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، لتقديم العلاج اللازم للجرحى بالداخل وعلاج من تقتضي حالته العلاج بالخارج".

وطالب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الضبطية أن "تعمل جاهدة على تعقب منفذي هذا التفجير والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم على هذه الجريمة الشنعاء، مشيرا إلى ان هذه الأعمال والأفعال لن تثني الجيش والأجهزة الأمنية عن مواصلة دورها في مكافحة الإرهاب أينما وجد في ليبيا، وعلى كل الليبيين الاصطفاف صفا واحدا من اجل بلادهم ليبيا ومحاربة الفوضى والإرهاب".

هذا وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المركزية الكبرى بمدينة بنغازي النقيب طارق الخراز في تصريح لوكالة سبوتنيك أن "انفجار بواسطة سيارة مفخخة وقع في شارع جمال عبدالناصر وسط مدينة بنغازي الليبية"، مؤكدا على "سقوط 7 قتلى من بينهم طفلة و22 جريح".

يذكر أن الانفجار وقع تزامننا مع إقامة فعاليات معرض صنع في سوريا الذي أفتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي.