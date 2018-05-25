إعصار "مكونو" يصل السعودية السبت

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الإعصار مكونو، سيدخل إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة صباح يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن الإعصار حالياً من الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يتحول إلى الدرجة الثانية خلال 12 ساعة القادمة، ويدخل الأراضي العمانية اليوم الجمعة.

وقال الناطق الرسمي: "الإعصار يتحرك شمالاً، وسيدخل الأجزاء الجنوبية من المملكة "الخرخير وشرورة" صباح السبت، بعد أن يتحول إلى عاصفة مدارية مرة أخرى.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية (MEKUNU) بعد مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وذلك اعتباراً من غداً السبت إلى الثلاثاء.

ولَم تستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى) والشرقية (العبيلة) ومحافظة نجران بالأمطار الرعدية المتوسطة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وذلك بسبب اقتراب العاصفة اعتباراً من مساء يوم الأحد القادم.

ويذكر أن سلطنة عمان أعلنت يوم أمس الخميس إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران بدءا من الساعة 12 عند منتصف الليل بناء على قرار الهيئة العامة للطيران المدني العماني.

ووفقا لبيان صدر عن هيئة الطيران المدني العمانية، فإن فترة الإغلاق ستستمر لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد بحسب تطورات الأجواء التي قد تنجم عن الإعصار المداري "مكونو".

يذكر أن إعصار مكونواجتاح جزيرة سقطرى اليمنية، ما دفع السلطات إلى إعلان الجزيرة منطقة منكوبة.

.وضرب الإعصار الجزيرة يوم الأربعاء 23 مايو/ أيار