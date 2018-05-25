500 منحة روسية للطلاب السوريين

بدأت اللجان العلمية السورية والروسية الممثلة عن 6 جامعات روسية بانتقاء الطلاب السوريين المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من الحكومة الروسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا.

وبدأت أعمال اللجان، يوم أمس الخميس، بحضور الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي السوري والمشرف على المركز الثقافي الروسي في دمشق، فاديم زايتشيكوف، ويستمر عمل اللجان حتى 28 مايو/ أيار الجاري.

وضم وفد الجامعات الروسية ممثلين عن جامعة الصداقة الروسية بين الشعوب وجامعة أوليانوف الاتحادية وجامعة جنوب الأورال وجامعة دانسك التقنية الحكومية وجامعة سان بطرسبورغ وجامعة شمال القفقاز الاتحادية.

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وقال زايتشكوف إن أبواب الجامعات الروسية مفتوحة أمام الطلاب السوريين الراغبين بمتابعة دراساتهم الأكاديمية، سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو لمرحلة الماجستير و الدكتوراة.

كما أكد زايتشكوف أنه سيتم انتقاء 500 طالبا للمنح، مبينا أن الشعب السوري مجتهد ومتميز وهناك عدد كبير من الطلاب الراغبين بإكمال التحصيل العالمي.

وكانت وزارة التعليم العالي السورية قد أعلنت في 6 مارس/ آذارالماضي عن عدد المنح المتوفرة والاختصاصات، بحسب مانقل موقع وزارة التعليم العالي السوري.