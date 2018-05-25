المحكمة الإسرائيلية العليا: يحق للجيش إطلاق الرصاص "الحي" على متظاهري غزة

القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة i24 الإسرائيلية "رفضت المحكمة التماسا تقدمت به، في أبريل/ نيسان الماضي، منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، طالبت فيه بإجبار الجيش الإسرائيلي على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل".
يذكر أن نحو 121 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية معظمهم في قطاع غزة، وذلك مع انطلاق "مسيرات العودة" منذ 30 مارس/ آذار الماضي، على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة، وخلال مسيرات الغضب على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها ، حيث تزامن حفل نقل السفارة مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)